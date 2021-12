Dommerformand: Omsag til Messerschmidt styrker retssystemet

Man holder ikke hånden over en kollega, siger Dommerforeningens formand efter afgørelse i Østre Landsret.

Man skal ikke være bange for at blive dømt af en forudindfattet dommer ved de danske domstole, mener formand for Dommerformanden Mikael Sjöberg.

Det siger han, efter at Østre Landsret onsdag har besluttet, at en byretssag mod Morten Messerschmidt (DF) skal gå om, da dommeren Søren Holm Seerup kunne opfattes som inhabil på grund af tilkendegivelser på Facebook.

- Det styrker systemet, synes jeg. Vi holder ikke hånden over en kollega. Hvis der kan rejses objektiv tvivl om noget, så kan man ikke sidde og dømme i sagen, siger Sjöberg.

Messerschmidt blev tidligere i år idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efterfølgende klagede Messerschmidt, som er næstformand i DF, over dommen, da Seerup havde liket opslag på Facebook, der var kritiske over for DF og ham selv. Blandt andet på tidligere justitsminister Søren Pinds profil.

- Der er hvirvlet så meget op om Seerups person, så han skulle ikke have haft sagen. Jeg tror, at det styrker tilliden til dommerstanden. Vi har nogle habilitetsregler, der meget klart siger, og det står i loven, at kan der rejses tvivl om ens fuldstændige upartiskhed, så må man ikke dømme i sagen, siger Sjöberg.

Søren Holm Seerup burde ifølge Sjöberg derfor ikke have befundet sig bag skranken i Lyngby Byret.

Derfor er dommerformanden tilfreds med, at de tre domsmænd i Østre Landsret "fuldstændig enstemmigt" har sagt, at sagen skal gå om.

/ritzau/