Domstole skal kunne frakende flere deres statsborgerskab

Landets domstole skal fremover kunne fratage det danske statsborgerskab fra flere kriminelle, end det sker i dag.

Det fremgår af et lovforslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Forslaget er torsdag blevet sendt i høring.

Ifølge forslaget kan den straf bringes i spil i forbindelse med eksempelvis terrorangreb rettet mod forsyningen af drikkevand.

Også i tilfælde af meget omfattende narkokriminalitet og større hackerangreb på betalingssystemer skal domstolene kunne fratage den dømtes danske statsborgerskab.

Forslaget skal gøre det muligt at frakende statsborgerskabet ved dom, hvis en person med dobbelt statsborgerskab har begået en strafbar handling, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser.

- Hvis folk begår meget alvorlig kriminalitet, som er til fare for statens vitale interesser, så mener jeg, at det er vores opgave at give domstolene mulighed for at udvise folk og give dem et indrejseforbud, siger udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye (S).

Lovforslaget vil kun omfatte personer med dobbelt statsborgerskab.

I dag kan domstolene frakende dansk statsborgerskab i sager om landsforræderi og terror. Den lovgivning har været gældende siden 2004.

- Det er rigtigt, at det selvfølgelig er hårde straffe. Men det er også en straf, som muliggør at udvise dem og give dem et indrejseforbud. Så er vi sikre på, at de ikke står i Kastrup to måneder senere og gerne vil ind i landet igen, siger Matthias Tesfaye.

Ministeren tilføjer, at det i hans øjne handler om at passe på det danske samfund.

Det vil fortsat være op til domstolene, hvem der skal have frakendt deres danske statsborgerskab.

- Det er ikke hundredvis af mennesker, som vil få frataget deres statsborgerskab. Så mange har vi heldigvis ikke, der begår så alvorlig kriminalitet, siger Mattias Tesfaye.

- Men jeg håber, at vi får sendt et signal til ekstremistiske miljøer, at prisen er meget høj for at begå den her type af kriminalitet, tilføjer han.

Lovforslaget har høringsfrist den 13. januar 2022. Forslaget ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af 2022. Formentlig i anden halvdel af januar.

/ritzau/