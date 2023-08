Donald Trump tiltales i sag om valgsvindel: Denne gang er det anderledes

Morgensamling begynder med den nyhed, som overskygger alle her til morgen.

For i nat dansk tid kom det frem, at anklagere tiltaler Donald Trump og 18 andre for at forsøge at omgøre valgresultatet i delstaten Georgia i USA i 2020. Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

CNN skriver, at Trump og 18 andre blandt andet er tiltalt for “ulovligt at have konspireret og forsøgt at udføre og deltage i kriminel virksomhed”. Det inkluderer dokumentfalsk, falsk forklaring og at have chikaneret valgtilforordnede.

Og den nye tiltale mod Trump adskiller sig fra de tre andre tiltaler mod ham på ét vigtigt punkt: Bliver han dømt og straffet med fængsel, vil han ikke kunne benåde sig selv, skulle han blive valgt som præsident til næste års valg.

Taleban og tomme løfter

For præcis to år siden begyndte et nyt, dystert kapitel i Afghanistan. Da Taleban generobrede magten i landet, var det med løfter om flere rettigheder og mere frihed til især kvinder. Den islamistiske bevægelse var fornyet, lød det.

Men det var luft. Ikke nok med at afghanske kvinder er blevet frataget flere af de basale rettigheder, de blev givet i Talebans fravær, så er landet i et økonomisk frit fald. Store dele af den internationale bistand forsvandt med Talebans magtovertagelse, men nu forsøger nødhjælpsorganisationer igen at råbe op. I dagens avis fortæller blandt andre journalist Nagieb Khaja om situationen.

Tesfaye: Svendebrev skal give adgang til universitetet

Han vil åbne en “motorvej” fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil gøre det muligt for unge med svendebreve at få direkte adgang til universiteterne og professionshøjskolerne, ligesom unge med studenterhuer får det i dag. Det siger han til Jyllands-Posten.

Det skal dog ikke gælde alle svendebreve, men han mener, at fagrelevante erhvervsuddannelser skal kunne give adgang til bestemte videregående uddannelser. Håbet er, at det vil få flere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse, fortæller ministeren.

Skeletter udløser gigantregning

På en gammel kirkegård i Thisted skal et nyt kirkecenter bygges, men projektet er blevet forsinket, fordi 100 skeletter - efter at der blev foretaget en arkæologisk forundersøgelse - nu skal sendes til Panum Instituttet i København. Og nu har Thisted Sogns Menighedsråd så fået regningen, som lyder på hele 3,27 millioner kroner.

Godt nok skal provstiet ifølge museumsloven betale regningen, men det får alligevel menighedsrådets formand til at kalde Slots- og Kulturstyrelsen for grådig og arrogant. Det er nemlig styrelsen, som har vurderet, at skeletterne kan have historisk og arkæologisk værdi. I dagens avis uddyber en museumsinspektør, hvorfor det er en god idé at bruge et millionbeløb på at undersøge gravene på kirkegården.

Kirke dekoreres med scener fra coronakrisen

Det må være det første af slagsen. På et af motiverne ligger en mand i en sygeseng, og ved sengekanten står en person med mundbind og dragt på. Et andet motiv viser en ældre herre, som får leveret varer ved sin dør. En kirke i Storbritannien har valgt at udsmykke et vindue med et glasmaleri, som illustrerer tiden under corona, mere specifikt efteråret 2022. Det skriver BBC.

Ifølge kirken selv rummer maleriet et helt centralt kristent budskab, nemlig pligt og omsorg. På maleriet refereres der til Esajas’ Bog kapitel 43, vers 2: “Går du gennem vand, er jeg med dig”.