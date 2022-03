Donationer vælter ind: Har aldrig oplevet noget lignende

Organisationer melder om stor opbakning fra danskerne til at donere til ofrene for krigen Ukraine.

Danskernes velvilje til at hjælpe ofrene for krigen i Ukraine efter Ruslands invasion for en uge siden er overvældende.

Pengene tikker i disse dage hele tiden ind hos nødhjælpsorganisationer i Danmark, som har bedt danskerne om hjælp.

- Den opbakning, vi oplever lige nu, er helt enestående og rørende. Jeg kan ikke huske, at vi har oplevet noget lignende tidligere, siger Morten Jørgensen fra Dansk Røde Kors.

Alene fra private danskere har organisationen fået cirka 33 millioner i donationer siden Ruslands invasion. Det er donationer, der blandt andet kommer ind via kampagner på sociale medier.

Samlet er donationerne dog større. Organisationen i Danmark har i alt fået over 200 millioner kroner fra virksomheder, fonde og private.

Susanne Dahl, direktør for partnerskaber og programmer i Unicef Danmark, melder også om en særlig opbakning. De har torsdag ved middagstid fået næsten 68 millioner kroner samlet fra private, virksomheder og fonde. De fire millioner kroner er fra private.

- Aldrig før har jeg oplevet, hvor hurtigt folk i Danmark og erhvervsliv er trådt sammen. Danskerne er dybt berørt over situationen. Det her sker i vores egen baghave, siger hun.

