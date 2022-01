Donorblod skal skabe bedre overblik over smitten i Danmark

Donorers blod skal undersøges for antistoffer for at kortlægge, hvor udbredt coronasmitten i Danmark reelt er.

Et nyt samarbejde skal skabe bedre overblik over smittesituationen i Danmark.

Landets blodbanker og Statens Serum Institut (SSI) er gået sammen for at undersøge mørketallet for coronasmittede i Danmark. Mørketallet dækker over, hvor mange smittede der ikke opdages via test.

Det oplyser SSI i en pressemeddelelse.

Samarbejdet indebærer, at donorers blod bliver undersøgt for antistoffer mod covid-19. Det sker for at kortlægge, hvor udbredt smitten er i Danmark.

Praksissen begyndte tirsdag. Hver uge tappes cirka 6000 bloddonorer mellem 17 og 70 år i Danmark.

Coronavarianten omikrons indtog i Danmark har ført til en stærk stigning i smittetallene. Samtidig er der også sket i en stigning i antallet af personer, som har meget lette eller slet ingen symptomer.

Det kan føre til, at færre tilfælde bliver opdaget, så mørketallet stiger, hvilket kan skabe dårligere overblik over smitten i Danmark.

Det skal samarbejdet råde bod på, oplyser SSI.

Tallene kan vise, hvor langt inde i bølgen, Danmark er. Det vil sige, at resultaterne kan give en indikation på, hvor meget smitte der er i vente.

- Der er mindre sandsynlighed for, at en tidligere omikronsmittet bliver smittet igen - medmindre der kommer en ny variant.

- Vi har derfor brug for at vide, hvor mange der har været smittet, for at vi bedre kan komme med et estimat om, hvad vi kan forvente af smittebølgen, siger Henrik Ullum, direktør for SSI.

Prøverne fra bloddonorerne vil blive undersøgt specifikt for antistoffer, der stiger ved smitte, og som man ikke ser ved vacciner.

Det er blodbankerne, der skal undersøge prøverne for antistoffer. Resultaterne sender de til SSI.

Det er SSI, der står for at koble antistofdata med smittedata for at beregne mørketallet.

Donorernes blod bliver undersøgt hver anden uge. De uger, hvor det ikke testes for antistoffer, bliver de indsamlede data analyseret.

Mørketallet vil blive opdateret hver anden uge. Det fremgår ikke, om det vil blive offentliggjort eller udelukkende er til internt brug.

Planen er, at undersøgelsen skal fortsætte i tre måneder.

/ritzau/