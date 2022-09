Donorer til advokatvurdering: Mette F. skal for en rigsret

Over 6000 har doneret til en privat advokatvurdering af minksag. De håber, at den vil føre til en rigsretssag.

En advokatvurdering peger på, at både statsminister Mette Frederiksen (S) og tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) ville blive dømt, hvis de bliver stillet for en rigsret.

Vurdering er lavet på initiativ af Nye Borgerlige, der i juli nåede i mål med at indsamle de omkring 800.000 kroner, som vurderingen har kostet.

Resultatet får flere af donorerne til den private advokatvurdering til at forlange, at de ansvarlige ministre bliver stillet for en rigsret.

Det fortæller to af de donorer, der havde taget plads i de røde og blå sæder i Tivoli Congress Center, hvor vurderingen blev præsenteret torsdag.

- Når man sidder på magten, må man også påtage sig det ansvar, der følger med. Det synes jeg ikke, at Mette Frederiksen har gjort. Jeg håber, at vurderingen får et flertal af folketingets partier til at stemme for en rigsret, siger Bo von Wittenstein.

Den betragtning er en anden af de fremmødte donorer Heidar Eissa enig i.

- Regeringen skal stilles til ansvar for minksagen. Hver gang Mette Frederiksen bliver spurgt ind til sagen, taler hun udenom. Det kan godt være, at hun har fået en næse, men hun er sluppet for billigt, siger Heidar Eissa.

Omkring 100 af de over 6000 borgere, der har doneret til den private advokatvurdering af minksagen, lyttede opmærksomt til, da Advokathuset Lund Elmer Sandager fremlagde deres vurdering.

Partiformand for Nye Borgerlige Pernille Vermund er overrasket over, at advokathuset var så klar i deres vurdering af, at to ministre har ageret groft uagtsomt, og at der er grundlag for at stille dem for en rigsret.

- Jeg kommer til at gå hjem til de borgerlige partier og viderebringe, hvad vi har hørt i dag. Jeg håber, at vi kan tale nogle af de røde partier til fornuft, så vi kan komme videre med det her, siger Pernille Vermund.

Det vil skuffe både Bo von Wittenstein og Heidar Eissa, hvis ikke advokaternes vurdering fører til, at et flertal af Folketingets politikere ønsker at stille ministrene for en rigsret.

- Det vil skabe mistillid til hele det politiske fundament. Skal der så i det hele taget været et folketing, eller skal vi fjerne det og starte forfra, spørger Bo von Wittenstein.

- Jeg bliver mundlam, hvis ikke politikerne gør noget ved det her. Jeg ville føle, at min donation var spildt. Det her et jo sidste chance for at stille Mette Frederiksen til ansvar, siger Heidar Eissa.

Hverken Bo von Wittenstein eller Heidar Eissa er medlem af Nye Borgerlige. Ingen af dem ønsker at oplyse, hvor mange penge de har doneret til advokatvurderingen.

/ritzau/