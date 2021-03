Døve har i over et år savnet coronaoplysninger på tegnsprog

Sundhedsmyndigheder svigter døve, fordi coronahjemmesider er uden tegnsprog, mener landsforbund.

Døve har i over et år forsøgt at sikre, at informationer om coronakrisen også er tilgængelige på dansk tegnsprog. Men uden held.

Derfor føler mange døve sig ladt i stikken under coronakrisen, fordi de ikke har samme adgang til oplysninger som hørende. Det skriver TV2 Nord.

Dansk tale- og skriftsprog er for mange døve deres andet sprog.

Derfor har Danske Døves Landsforbund (DDL) siden begyndelsen af marts 2020 presset på for at få myndighederne til at informere om covid-19 på dansk tegnsprog via videoer på hjemmesider om coronasituationen.

- Mange døve bliver utrygge og usikre. De bliver for eksempel i tvivl om, hvad retningslinjerne er, og hvordan coronakrisen udvikler sig, siger Lars Knudsen, formand i DDL, til TV2 Nord.

Han undrer sig over, at eksempelvis Sundhedsstyrelsen tilbyder oversættelser af informationer om covid-19 på 15 forskellige sprog. Men altså ikke på dansk tegnsprog, som har været et anerkendt sprog i Danmark siden 2014.

Han mener, at det er "et svigt" fra sundhedsmyndigheder.

Dansk tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.

Derfor er det utilstrækkeligt for døve, når der kommunikeres via tekst på hjemmesider, fordi der ikke er garanti for fuld forståelse, når informationerne ikke er formidlet på tegnsprog i videoer.

Ifølge DDL har man flere gange tilbudt sin hjælp til at oversætte komplicerede tekster til tegnsprog, men tilbuddet er ikke blevet modtaget.

Forbundet fremhæver, at det er positivt, at officielle coronapressemøder bliver tegnsprogstolket. Men de døve savner altså selv at kunne orientere sig på styrelsers hjemmesider.

/ritzau/