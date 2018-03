DR-besparelser flugter med internationale tendenser

I Storbritannien, Holland og Norge bliver der ligesom i Danmark sparet stort på public service-området. Besparelser kan altså lade sig gøre, men ikke uden konsekvenser, siger ekspert

En regulær nedslagtning. En vendetta mod Danmarks Radio.

Der har været hård kritik af den økonomisk ramme, som vil gælde for DR fremover. I sidste uge lød det fra et politisk flertal, bestående af regeringen og Dansk Folkeparti, at DR skal spare 20 procent over de næste fem år. Det svarer til en samlet reduktion på 773 millioner kroner.

Men ser man på det internationale public service-landskab, er besparelserne faktisk ikke så usædvanlige. Flagskibet inden for public service-indhold, britiske BBC, sparede fra 2010 til 2016 det, der svarer til 20 procent af budgettet. I Holland har regeringen ligeledes gennemført en besparelse på public service-området, som svarer til 20 procent. Også i Norge har der i senere år været store besparelser hos NRK, den statslige medieudbyder. I 2018 skal NRK følge op på hundredvis af afskedigelser med 50 flere. Det betyder ifølge NRK selv, at man har sparet omkring 10 procent af bemandingen væk på de seneste fire år.