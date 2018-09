Integration er slut som DR-opgave

I den tidligere public service-kontrakt hed det, at DR skulle medvirke til at fremme integrationen, men det punkt er fjernet i den nye aftale. Helt galt og udemokratisk, lyder det fra SF og EL

DR har ikke længere som mål at fremme integrationen i Danmark.

I den tidligere public service-kontrakt for årene 2015-2018 stod der ellers, at ”DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund”.

Men i den netop præsenterede kontrakt, der gælder fra årene 2019 til 2023, nævnes integration ikke med et ord.

DR har ”misbrugt formuleringen”, blandt andet da medievirksomheden støttede og transmitterede fra en eid-fest i DR Koncerthuset sidste år i anledning af afslutningen på den muslimske fasteperiode ramadanen, siger Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti. Derfor har man ønsket punktet fjernet.