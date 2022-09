DR fordobler godtgørelse til 28 tidligere medlemmer af pigekoret

Tidligere medlemmer af pigekoret får hver 50.000 kroner af DR i godtgørelse for seksuelle krænkelser.

DR forhøjer tortgodtgørelsen til 28 tidligere medlemmer af DR Pigekoret, der er blevet udsat for seksuelle krænkelser og ledelsessvigt. Det skriver dr.dk mandag.

DR valgte efter en advokatundersøgelse i 2021 at udbetale 25.000 kroner til de ofre, hvis sag ikke var forældet. Nu fordobles beløbet.

- Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete - uanset beløbet. Alligevel håber vi, at det vil kunne bidrage til en slags afslutning på et meget dystert kapitel i kvindernes liv, siger DR's kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, til dr.dk.

Beløbet hæves altså fra 25.000 til 50.000 kroner per person. En tortgodtgørelse udbetales til offeret som en slags økonomisk plaster på såret.

DR konkluderede i kølvandet på advokatundersøgelsen, at der i DR Pigekoret var en "helt uacceptabel kultur - også set med datidens øjne" fra 1960 til 2010.

64 af beretningerne i undersøgelsen indikerede, at der var "udvist adfærd, som må anses for at kunne kvalificeres som krænkende adfærd i form af seksuel chikane – herunder uønsket seksuel opmærksomhed".

Adfærden inkluderede "nærgående og intense kram, berøringer intime steder og ufrivillige kys - herunder gentagne og langvarige tungekys".

I rapporten blev der rettet anklager mod i alt seks personer, der havde en overordnet position i DR.

/ritzau/