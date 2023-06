DR-journalist delte oplysninger i Meld- og Feld-sagen: ”Hvad i alverden foregår der på Danmarks Radio?”

Temperaturerne stiger, og faktisk er det blevet så tørt udenfor, at DMI nu advarer om en situation, som minder om sommeren 2018.

Nogle af dem, det går særligt meget ud over, er de danske landmænd. Kristeligt Dagblad har talt med en af dem, som risikerer at blive påvirket af de høje temperaturer.

Behandling udfordrer mulig ny abortgrænse

I år er 50 år siden, at abortloven blev vedtaget, og de seneste måneder har man diskuteret, hvorvidt abortgrænsen skal hæves til 22 uger. Men samtidig bliver læger stadig bedre til at få meget tidligt fødte børn til at overleve. I dagens avis kalder en cheflæge det et “kæmpe dilemma”.

William er født i graviditetens uge 24 og er indlagt på en afdeling på Rigshospitalet, hvor børn helt ned til uge 22, bliver født. Kristeligt Dagblads journalist har fulgt ham og hans forældre i de helt afgørende timer efter fødslen. Timer, hvor læger og forældre står over for spørgsmålet: Hvor langt skal man gå for at redde liv?

DR-journalist videregav oplysninger i DF-sag

Den mangeårige journalist og EU-korrespondent i DR, Ole Ryborg, spillede en afgørende rolle i Meld og Feldsagen, hvor DF-formand, Morten Messerschmidt blev tiltalt for dokumentfalsk og misbrug af EU-midler. Det skriver B.T. og Berlingske.

Ole Ryborg gik nemlig selv til EU’s antisvindelenhed, Olaf, med vigtige oplysninger i sagen. Enheden var på det tidspunkt i gang med at efterforske DF, men det var Ole Ryborg, som videregav oplysningerne om et meget omdiskuteret og afgørende sommergruppemøde i Skagen, skriver B.T. og Berlingske. Noget, der altså skulle føre til en tiltale mod Morten Messerschmidt.

På Twitter retter flere kritik mod DR. En af dem er DF's Pia Kjærsgaard.

Hvad i alverden foregår der på Danmarks Radio? Her skal der stilles til ansvar #dkpol https://t.co/iSMxok7j45 — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) June 1, 2023

Kirkefolk undrer sig over katolsk medlem

Kan en katolik være en del af den dåbskommission, som skal afgøre, om dåbsritualet i folkekirken skal ændres? Det spørgsmål er blevet meget præsent, efter at det kom frem, at den katolske forfatter Signe Gjessing, er et af medlemmerne i kommissionen.

En, som rejser kritik, er sognepræst Nana Hauge. Det har nemlig fået hende til at spekulere over, om der ligger et budskab eller en dagsorden bag. Det fortæller hun i dagens avis. Men langtfra alle mener, at det skulle være et problem.

Amerikansk rapport om skærmbrug vækker opsigt

Der er endnu ikke et klart, endegyldigt svar på spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem unges mentale helbred og de sociale mediers indtog. Men nu har USA’s øverste sundhedsrådgiver udgivet en ny rapport, som kort fortalt slår fast, at sociale medier kan føre til blandt andet selvskade og en negativ udvikling i hjernen, skriver Berlingske.

USA's øverste sundhedsrådgiver Vivek Murthy står bag den nye rapport. Billedet er fra et pressemøde den 15. juli 2021. Foto: Tom Brenner/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvom rapportens hovedpointe er en kritik af brugen af sociale medier, har forskerne også en anden pointe. Bruger man sociale medier en time om dagen, kan det - under bestemte forhold - være fremmende for det mentale helbred.

Et råd til dig i kontorstolen

Måske sidder du allerede i stolen foran din computerskærm. Og måske kan du allerede mærke, at det spænder en smule i nakken. Mange “kontorfolk” døjer med smerter, fordi de hver dag sidder flere timer foran skærmen.

Der er mange tips til, hvordan man sidder korrekt. Det er noget med at rette ryggen, armene skal hvile på bordet, og fødderne skal plantes i gulvet. Men i dagens avis kommer en professor med et tip, som udfordrer de gængse råd.