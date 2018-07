DR klar med ny tv-satsning om tabet af Sønderjylland

Ny tv-serie sætter fokus på Sønderjylland, der først blev tabt til Tyskland og siden genforenet med Danmark.

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark.

Det markerer DR med en stort anlagt serie i fire dele med titlen "Grænseland".

Serien bygger videre på tv-serien "Historien om Danmark", hvor skuespiller Lars Mikkelsen guidede seerne igennem 23.000 års danmarkshistorie på ti timer.

- Serien bygger videre på ”Historien om Danmark”, hvor det lykkedes os at få mange mennesker til at engagere sig i danmarkshistorien, både ved at se fjernsyn, følge med på museer og biblioteker, siger Tine Smedegaard Andersen, kulturdirektør i DR.

Det var efter de slesvigske krige i 1864, at Danmark tabte Sønderjylland til Tyskland.

Den dansk-tyske grænse kom til at løbe lige syd for Kolding. Det store flertal af befolkningen i Sønderjyllands nordlige del følte sig dog fortsat som danskere.

Først efter det tyske nederlag i Første Verdenskrig blev genforeningen mulig, og i 1920 blev Sønderjylland igen en del af Danmark.

Det er et helt afgørende stykke af danmarkshistorien, som har været med til at forme vores identitet, lyder det fra DR's kulturdirektør.

- Det er en meget spændende periode, der også giver os anledning til at fortælle om Danmarks historiske forhold til Europa, fordi vi starter i 1800-tallet, før grænsedragningen var endelig.

- Samtidig fortæller vi et stykke nationalhistorie, hvor vores egen selvforståelse blev formet, siger Tine Smedegaard Andersen.

Det er holdet bag "Historien om Danmark", der står bag den kommende tv-serie.

Serien kommer til at bestå af dramatiseringer og rekonstruktioner af faktiske begivenheder og personlige fortællinger.

Ambitionen er at samle hele familien Danmark foran tv-skærmene fire søndage i primetime på DR1 klokken 20 om aftenen.

Spørgsmål: DR blev kritiseret for et ensidigt valg af kilder, da de sidste afsnit af "Historien om Danmark" løb over skærmen. Vil den nye tv-serie også sætte følelser i kog?

- Historie er ikke en entydig størrelse. Vi ved godt, vi kommer til at vække debat og vælge nogle vinkler, men det går vi ind i med stor ballast fra "Historien om Danmark", siger Tine Smedegaard Andersen.

/ritzau/