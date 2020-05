DR-nyhedsoplæseren Ole Meisner er død

Jeg startede som journalistpraktikant på TV-Avisen og Radioavisen i 1999 med ærefrygt: At arbejde sammen med monopolets helte! Jeg kendte Ole Meisners stemme, og jeg elskede at modtage hans sprogbreve om alt fra udtale til et opgør med dovent sprogbrug. Kæmpe sproglig inspiration https://t.co/bhMbHZUVpr