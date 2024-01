DR og TV2 går sammen i fælles takkeshow til dronning Margrethe

DR og TV2 samler danskerne til ære for dronning Margrethe med et stort show.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Det kommer til at foregå på Kongens Nytorv i København fredag den 12. januar klokken 19.30, og der er fri adgang til eventet.

Showet skal styres af Stéphanie Surrugue og Natasja Crone, der er værter, når DR og TV2 går sammen om showet "Danmarks dronning - den største tak".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Showet vil være "fyldt med musikalske, kunstneriske og overraskende gaver fra danskerne og rigsfællesskabet til dronningen, står der i pressemeddelelsen.

- Jeg tror, der gik et kollektivt chok gennem de danske stuer, da dronningen bekendtgjorde, at hun ville abdicere, siger den ene af værterne Natasja Crone i pressemeddelelsen.

- Det var en nyhed, der kom bag på os alle, og det hele går pludselig så stærkt, så jeg tror, at mange danskere har et behov og ønske om at udtrykke deres respekt for dronningen, fortsætter hun.

Fordi showet sendes en fredag klokken 19.30, betyder det, at "X Factor" samme aften bliver rykket til klokken 21 på TV2, lyder det.

Showet på Kongens Nytorv er et led i en række af programmer, som TV2 har valgt at sende for at dække det historiske tronskifte.

Artiklen fortsætter under annoncen

I ugerne op til overdragelsen er også nytårskurene og dronnings sidste tur i guldkaret mod Christiansborg Slot blevet dækket intensivt.

Der vil desuden blive sendt masser af royale gensyn og dokumentarer frem mod selve tronskiftet den 14. januar, skriver TV2.

- Sammen med DR vil vi gerne på vegne af os alle sammen sige stor tak til et enestående menneske, der har været en samlende figur i mere end et halvt århundrede, siger Dorthe Thirstrup, TV2's programdirektør.

Alle fra rigsfællesskabet får mulighed for at samles og vise, hvad dronningen har betydet for dem som et fælles samlingspunkt de seneste 52 år, lyder det videre fra TV2.

/ritzau/