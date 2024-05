DR og TV 2 har ingen planer haft om at vise omdiskuteret EP-debat

DR og TV 2 har ikke haft planer om at vise en debat i EU-Parlamentet, hvor to af parlamentets højrefløjsgrupper ikke er inviteret af The European Broadcasting Union (EBU) til at deltage.

Det oplyser de to danske medier mandag.

Fra DR's udlandschef, Niels Kvale, lyder det, at DR ikke bakker op om udelukkelsen af de to grupper, ID og ECR.

- DR har gjort EBU opmærksom på, at vi ikke ønsker at sende debatten, men også, at vi mener, at de nedsatte regler ikke giver mening, da de udelukker to af de større grupper i EU-Parlamentet, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Kvale har videre sagt til Berlingske, at man må "acceptere, at der er et flertal i EBU-kredsen, der har besluttet, at den her debat skal køre".

- Der har de nedsat nogle regler omkring, at man skal anerkende den her spidskandidatproces. Det må vi acceptere, lyder det.

TV 2 oplyser til Ritzau, at der "ikke har været planer om at sende debatten".

EBU's beslutning er taget, med henvisning til at ECR og ID ikke har opstillet en såkaldt spitzenkandidat til posten som formand for EU-Kommissionen.

Det fik tidligere mandag Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, til at kalde EBU's beslutning "dybt problematisk" og "udemokratisk".

- Op imod hver fjerde europæiske vælger vil ikke blive repræsenteret i debatten, som er arrangeret af de europæiske public service-medier. Blandt andre DR og TV 2 og af EU-Parlamentet, sagde Vistisen til Ritzau.

Han skrev efterfølgende på den sociale platform X, at "DR/TV2 er med til at udelukke mig fra at deltage i EU's næste spidskandidat-debat".

I et opslag på X uddyber nyhedschef Jacob Kwon TV 2's position i forhold til debatten. Det gør han i en kommentar til et opslag fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

DF-formanden stiller i sit opslag spørgsmålet:

- Kan Mette Frederiksen som pressens minister virkelig sidde det overhørig, at DR og TV 2 censurerer en folkevalgt spidskandidat ud af en partilederdebat mindre end en måned før EP-valget?

Til det svarer Jacob Kwon, at TV 2 intet har med debatten at gøre.

- Den kører i regi af EBU, og TV 2 har ikke været involveret eller er blevet hørt. Det er i øvrigt en debat, som under alle omstændigheder ikke vil blive sendt af TV 2.

- Vi har ingen interesse i den debat, og vi blander os ikke, skriver nyhedschefen.

/ritzau/