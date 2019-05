DR og TV2 fokuserer på vælgerne i valgdækningen

DR og TV2 vil styrke den demokratiske samtale og lade vælgerne møde kandidaterne i offentlige debatter.

Frem mod folketingsvalget forbereder TV2 et stort valgfolkemøde på Kvægtorvet i Odense, mens DR forbereder samtaleprojektet "Uenige sammen" i alle DR's distrikter.

Formålet hos begge medier er at skabe gode og demokratiske debatter for alle under valgdækningen. Her er der tale om debatter mellem politikere og vælgere og debatter mellem danskere, der ikke deler samme holdninger.

Både TV2 og DR dækker også debatter i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet.

I forbindelse med TV2's Valgfolkemøde på Kvægtorvet søndag 19. maj kan vælgere og politikere mødes til debatarrangementer, politisk diskussion og uformelt samvær.

- Med Valgfolkemødet er det vores ambition at genoplive og forny den levende demokratiske debat i valgkampen, lyder det fra Ulla Pors Nielsen, der er eventchef for TV2, på hjemmesiden.

Ved DR's projekt "Uenige sammen" kan danskerne mødes to og to og tale sammen om politiske og værdibaserede emner, som de ser forskelligt på. Det kommer til at foregå søndagen før folketingsvalget.

Der bliver afviklet over 150 valgdebatter i DR's distrikter, og alle højdepunkterne i dækningen skal afspejle idéen bag projektet og dermed styrke den demokratiske samtale, skriver DR på hjemmesiden.

- De tilmeldte kan møde deres match over en kop kaffe på et af de ni distrikter eller på en café eller et andet offentligt sted i nærheden. Det skal kendetegne alle de debatter, vi står for i begge valg, siger DR Nyheders direktør for Aktualitet og Distrikter, Sandy French.

Valgdækningen skal tage udgangspunkt i den enkelte vælgers liv og være relevant og forståelig for alle ifølge Sandy French.

