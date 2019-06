Stram Kurs flirter med spærregrænsen

Ifølge TV2's første prognose kommer Stram Kurs ikke over spærregrænsen. Hos DR står partiet til at komme ind.

Stram Kurs balancerer på kanten af spærregrænsen.

Partiet står ifølge TV2's første prognose til 1,8 procent af stemmerne. Til gengæld ligger partiet til at få 2,0 procent i DR's prognose, hvilket vil kunne veksles til fire mandater.

Selv om Stram Kurs ikke kommer over spærregrænsen, har partiet alligevel mulighed for at komme i Folketinget med et kredsmandat.

Skulle Stram Kurs få et kredsmandat, er der mulighed for at få yderligere kandidater, da partiet dermed får del i tillægsmandaterne, der bliver fordelt, så de passer bedst overens med stemmerne på landsplan.

/ritzau/