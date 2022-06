DR-prognose viser flertal for afskaffelse af forsvarsforbehold

Ifølge DR er der ikke længere tvivl: Et flertal har stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

En time efter at stemmestederne er lukket, viser en DR-prognose, at 65 procent af vælgerne har stemt for at afskaffe Danmarks forbehold for EU's forsvarssamarbejde.

Modsat har 34,6 procent af vælgerne stemt for at bevare det.

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

De foreløbige resultater er ifølge DR så klare, at der ikke længere er tvivl om, hvorvidt der er et flertal for at afskaffe forbeholdet. Spørgsmålet er kun, hvor stort flertallet bliver.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkring klokken 21.20 er over 60 procent af stemmerne talt op. Dermed giver prognosen et stadig klarere billede af det endelige resultat. Det ventes senere onsdag aften.

Allerede inden DR kom med sin prognose, har Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der har anbefalet at bevare forbeholdet, erkendt, at der formentlig bliver tale om en afskaffelse.

- Men sådan er virkeligheden, sagde han onsdag aften.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, der har anbefalet at afskaffe forbeholdene, har over for DR erklæret sejr:

- Jeg tør godt sige, at den er hjemme.

Tidligere onsdag aften lød valgstedsmålinger fra DR og TV 2 på et flertal på henholdsvis 69 procent og 67 procent for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S), der har anbefalet en afskaffelse, kaldte målingerne en forløsning.

Det har stået klart, at vælgerne skulle stemme om forsvarsforbeholdet siden starten af marts.

Den 6. marts indgik regeringen, Venstre, De Konservative, Radikale og SF et kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

I det kompromis indgik, at der skulle afholdes en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

De fem partier, der tilsammen udgør et flertal i Folketinget, anbefalede sammen med Liberal Alliance vælgerne at stemme for en afskaffelse.

/ritzau/