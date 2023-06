Nyt medieforlig: DR skal igen formidle den kristne kulturarv

Dansk Folkeparti har fået med i en ny medieaftale, at DR skal formidle den kristne kulturarv - en sætning, som har været inde og ude af en række medieforlig siden 2011. Til gengæld må DF acceptere, at der ikke skæres i DR's budget, som aftalt i et borgerligt medieforlig i 2018.