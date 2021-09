DR trækker interview tilbage med alzheimerramt DF-veteran

DR har valgt at trække et interview med den alzheimerramte DF-veteran Søren Krarup tilbage.

Det sker, efter at hans datter, Marie Krarup, har kritiseret mediet for at bringe det. Det har hun gjort i et opslag på Facebook.

- Jeg har bedt dem lade være med at henvende sig, eftersom min far desværre har en Alzheimers-diagnose, lyder det fra DF's nuværende integrations- og gymnasieordfører.

Michael Elsborg, redaktionschef hos DR Nyheder, forklarer i en kommentar til opslaget, at de hos DR ikke var klar over Søren Krarups diagnose.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Havde vi haft denne viden - eller den mindste mistanke om den (diagnosen, red.), ville vi have handlet anderledes, skriver han.

- Nu her - efter at du henvendte dig til mig, da interviewet blev bragt, har jeg og vi på DR besluttet, at interviewet ikke viderebringes på andre af DR's platforme, ligesom det vil blive taget ud af podcastudgaven af Slotsholmen.

Slotsholmen er et politisk magasinprogram.

Søren Krarup bliver i interviewet bedt om at forholde sig til situationen i Dansk Folkeparti, som den er i øjeblikket.

Ud over at indgå i podcastudgaven af Slotsholmen, blev interviewet også bragt på radiokanalen P1.

Overfor Ekstra Bladet har DR's presseafdeling fortalt, at man først blev bekendt med diagnosen, efter at interviewet var blevet sendt i liveradioen.

Marie Krarup lavede Facebook-opslaget torsdag formiddag. Efter radioudsendelsen kontaktede hun DR med kritikken, hvorefter mediet altså valgte at trække interviewet tilbage.

Siden tilbagetrækningen har Dansk Folkepartis pressechef, Jesper Beinov, udsendt en meddelelse til Folketingets Presseloge, hvori partiet på vegne af familien beder om, "at alle afholder sig fra at kontakte ham".

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Marie Krarup, men hun er ikke vendt tilbage.

/ritzau/