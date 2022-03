DR udbetaler erstatning til tidligere medlemmer af pigekor

22 tidligere medlemmer af DR Pigekoret får hver 25.000 kroner i erstatning af DR på grund af krænkende adfærd i koret.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

I november sidste år fremlagde DR en ekstern advokatundersøgelse af forholdene i DR Pigekoret.

DR påtog sig på det tidspunkt det fulde ansvar på institutionens vegne, undskyldte over for de tidligere medlemmer af koret og bad advokater undersøge, om DR havde erstatningsansvar.

Advokaterne er nået frem til, at der i 22 ud af 64 tilfælde, hvor der har været udvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane, er grundlag for at udbetale erstatning.

/ritzau/