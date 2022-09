DR vil have fat i et yngre publikum. Og det er ikke godt nyt for alle

Absurd. Uforståeligt. En gåde.

Det har ikke skortet på hovedrysten, efter at DR mandag præsenterede en række ændringer af de programmer og formater, som danskerne i dag kender fra deres tv, radio og på internettet. Det faktatjekkende format "Detektor" og radioprogrammet "Bagklog" lukker, og det samme gør "Temalørdag". Tv-programmet "Deadline" og radioprogrammet "Orientering" målrettes til digitalt brug og vil ikke i samme grad som i dag udkomme på flow. Nedskæringerne skal sikre, at man også i fremtiden er godt rustet til at nå danskerne via de to digitale digitale tjenester "DR tv" og "DR lyd", lyder det fra DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn.