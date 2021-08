Drabsdømt præst accepterer straf

Den drabsdømte præst Thomas Gotthard benytter sig ikke af muligheden for at anke dommen på 15 års fængsel for drabet på sin kone, Maria From Jakobsen

Efter en uges betænkningstid har den drabsdømte præst, Thomas Gotthard, besluttet ikke at anke straffen på 15 års fængsel for drabet på ægtefællen, Maria From Jakobsen.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter efter at have været i kontakt med den dømte præsts forsvarsadvokat, Jesper Storm Thygesen.

”Forsvareren for den drabsdømte mand fra Frederikssund har på sin klients vegne netop oplyst, at sagen ikke bliver anket til Østre Landsret,” lyder det.

Efter måneders varetægtsfængsling valgte Thomas Gotthard sidste tirsdag i Retten i Hillerød at tilstå drabet på sin kone Maria From Jakobsen i oktober sidste år.

Til dommeren forklarede han, at drabet var nøje planlagt, og at han havde forsøgt at bortskaffe afdødes lig ved både at opløse det i saltsyre og kaustisk soda, partere det, brænde det og af flere omgange begrave det.

Det var blandt andet den kalkulerede planlægning og udførelse, dommeren anskuede som en skærpende omstændighed, hvorfor Thomas Gotthard idømtes en højere straf end de normalt 12 år, man idømmes for at begå drab i Danmark.

Under retsmødet begrundede 45-årige Thomas Gotthard forbrydelsen med, at ægteskabet var kuldsejlet, og at han ikke anså det som en mulighed at blive skilt på grund af de konsekvenser, en skilsmisse medfører.

Den 26. oktober 2020 dræbte han derfor Maria From Jakobsen. Hun blev 43 år og efterlader sig to børn i skolealderen.

Drabsdømte Thomas Gotthard havde inden sin dommen siddet varetægtsfængslet i 10 måneder. Han har med andre ord afsonet knap et år af de maksimalt 15 år, han skal tilbringe i fængslet.