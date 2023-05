Drabsdømt sygeplejerske: Jeg ville bare have ro

Godmorgen, i dag er der meget på programmet fra ind- og udland, og vi skal høre om henrettelser, drab på patienter i Tyskland, vi skal til Aarhus, hvor der er ny kritik af både hospital og arbejdsmiljøet i kirkelivet, og så foregår der noget mystisk på himlen over Bornholm, som kan have noget at gøre med en rumsten.

Sygeplejerske dømt for drab på ældre patienter

Vi lægger ud i Tyskland. For her ville en sygeplejerske bare have fred og ro på sin vagt. Sådan lyder forklaringen fra den 27-årige mandlige sygeplejerske, som nu er dømt for to drab og seks drabsforsøg. Det skriver Ritzau.

Manden, der er blevet kendt som Mario G., er ved en domstol i München blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt to ældre patienter ved at give dem ikkeordinerede lægemidler. Han er også dømt for seks drabsforsøg.

En tysk sygeplejerske er mandag blevet dømt for at have dræbt to patienter ved at give dem indsprøjtninger. Foto: Lennart Preiss/Ritzau Scanpix



Overlæger bringer voldsom kritik af ledelse på kræftafdeling

Så tager vi til Aarhus, hvor universitetshospitalet igen er i rampelyset. Denne gang kommer tre overlæger igen med skarp kritik af ledelsen. Cheflægen på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har udstukket ulovlige instrukser til afdelingens læger, lyder det blandt andet, ligesom ledelsen har givet forkerte oplysninger til myndighederne i sagen om lange ventetider for kræftpatienter. Lægerne har sendt deres klage i et brev til koncernledelsen i Region Midtjylland, skriver Jyllands-Posten.

Konflikter i Aarhus førte til domprovsts opsigelse

I Aarhus er der også problemer i stiftet, i dette tilfælde med arbejdsmiljøet i toppen af kirkelivet. To provster har forladt deres poster inden for bare en uge. Den ene provst er Gerda Jessen, hvis afgang tilsyneladende slet ikke er så overraskende, som ellers var indtrykket i første omgang, i hvert fald ikke for kendere af det forløb, som er gået forud for opsigelsen, viser det sig nu. Kristeligt Dagblad har talt med adskillige kilder i de kirkelige miljøer omkring Aarhus, som kan fortælle mere om sagen og domprovstens adfærd.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet en klage over biskop Henrik Wigh-Poulsens håndtering af arbejdsmiljøet i provstiet, en klage, som er sendt af ni præster og ni menighedsråd.

Sirenevarsel gik udenom hver tredje

Mange danskere ventede spændt på, hvad der skete på deres telefon den 3. maj klokken 12. Og det bimlede og bamlede da også overalt, da myndighederne afprøvede det nye mobil-varslingssystem i forbindelse med katastrofer. Men ikke alle telefoner gav lyd fra sig. Kun to ud af tre danskere modtog en advarsel, oplyser Beredskabsstyrelsen på baggrund af en Megafon-måling ifølge Ritzau.

Styrelsen vurderer, at det kan handle om gamle telefoner eller styresystemer, der ikke var opdateret. Men man vil nu lave en undersøgelse for at finde ud af, hvorfor testadvarslen ikke nåede bredere ud.

Varsling på mobiltelefon nåede ikke ud til alle. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rusland iværksatte natten til tirsdag et ifølge Ukraine "helt exceptionelt intenst" angreb mod landets hovedstad Kyiv, og både droner, krydsermissiler og formentlig ballistiske missiler er blevet sendt afsted i det, som blev det ottende luftangreb mod byen alene i maj.



et ifølge Ukraine "helt exceptionelt intenst" angreb mod landets hovedstad Kyiv, og både droner, krydsermissiler og formentlig ballistiske missiler er blevet sendt afsted i det, som blev det ottende luftangreb mod byen alene i maj. Tre lande står for ni ud af ti registrerede henrettelser. Mindst 883 mennesker blev på globalt plan henrettet i 2022, viser Amnesty Internationals årsrapport om henrettelser og dødsstraffe. Iran, Saudi-Arabien og Egypten står for flest af henrettelserne.



registrerede henrettelser. Mindst 883 mennesker blev på globalt plan henrettet i 2022, viser Amnesty Internationals årsrapport om henrettelser og dødsstraffe. Iran, Saudi-Arabien og Egypten står for flest af henrettelserne. Verdenssundhedsorganisationen WHO rykker europæisk kontor til København fra Moskva som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Det handler om det europæiske kontor for ikke-smitsomme sygdomme, skriver WHO i en pressemeddelelse.

Rystelser på Bornholm efterlader eksperter i vildrede

Så er vi nået til vejs ende, men der er formentlig ikke sat punktum i denne sag. Først var der måske tale om et lille jordskælv, der skabte rystelser på hele Bornholm i lørdags. Så var det en sprængning i Polen. Og i går kom så en tredje forklaring, nemlig en ”hændelse” i atmosfæren over øen. Hvad det så kan være, giver nye hovedbrud hos eksperter.

”Det er virkelig mærkeligt,” siger en atmosfæreprofessor til Berlingske. I avisen kommer eksperter med tre teorier, som har med jagerfly og såkaldte rumsten at gøre.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) præsenterer klokken 12 den ny udenrigspolitiske strategi under overskriften "Geopolitikken er tilbage – hvor stiller det os? Dansk udenrigspolitik efter Ruslands invasion af Ukraine".



I aften ventes den amerikanske præsident, Joe Biden, at mødes med lederne af de to kamre i Kongressen for at drøfte det såkaldte gældsloft - rammen for den offentlige låntagning.



Stifteren af OpenAI og skaberen af ChatGPT, Sam Altman, skal vidne i Senatet i USA for at gøre politikerne klogere på mulige restriktioner og lovgivning i forbindelse med kunstig intelligens.