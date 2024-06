Dragsted ser godt valgresultat som et rygstød til ham som leder

Resultatet ved søndagens EU-valg er et af de bedste valgresultater, Enhedslisten har opnået.

Det siger politisk leder Pelle Dragsted søndag aften.

Partiet har fået 7,0 procent af stemmerne og beholder dermed sit mandat i Europa-Parlamentet, hvor Per Clausen nu erstatter Nikolaj Villumsen.

Det er det første valg for Pelle Dragsted som politisk leder af Enhedslisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han betragter derfor også resultatet som en blåstempling af ham som leder.

- Jeg er ny politisk ordfører og ser det selvfølgelig også som et rygstød til mig, siger han.

Pelle Dragsted ser aftenens resultat som en stærk sejr for venstrefløjen, hvor han også understreger SF's valgresultat.

- Aldrig har så mange danskere stemt på venstrefløjen i historien, tror jeg. Det gør mig glad, for mange steder i Europa er tilfældet det modsatte, siger han.

Mens Pelle Dragsted glædes over SF's valgresultat på tre mandater, er han anderledes kritisk indstillet over for Alternativet og partiets valgkamp.

To dage før valget gik Enhedslistens politiske leder ud i pressen for at advare venstreorienterede vælgere mod at stemme på Alternativet.

Partiet var ikke i nærheden af at få et mandat, og fordi Alternativet har indgået valgforbund med Socialdemokratiet, var der stor risiko for grønt stemmespild, var logikken fra Pelle Dragsted.

Det har fået Alternativets leder Franciska Rosenkilde til at kalde angrebet for en "hetz".

Artiklen fortsætter under annoncen

Søndag aften siger hun, at Enhedslisten har splittet den grønne fløj.

Det mener Pelle Dragsted dog langt fra selv.

- Jeg forstod aldrig, hvorfor Alternativet valgte Socialdemokraterne frem for os, siger han.

Spørgsmål: De siger, i har savet benene væk under dem?

- Alternativet lander på det resultat, de også fik i meningsmålingerne, og det er meget langt fra et mandat. Det er skideærgerligt, for vi ville gerne have haft Alternativet med, siger Pelle Dragsted.

Spørgsmål: Havde det ikke været lettere, hvis I ikke havde advaret mod at stemme på dem?

- Der er ikke nogen meningsmålinger, der viser, at de var i nærheden af at få et mandat. Hvis vi havde haft et grønt valgforbund, havde chancen været der.

/ritzau/