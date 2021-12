Fra en bjørn i Kurdistan til stormen mod den amerikanske kongres.Fotografer fra hele verden har året igennem fanget både store og små begivenheder verden rundt. Nyhedsbureauet Reuters har i årets sidste måned samlet de bedste fotografier fra 2021, og Kristeligt Dagblad bringer her et udvalg af dem

Dramaet findes i både det store og i det små. Her er nogle af årets stærkeste billeder

Stormløbet på Kongressen

Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix

Tilhængere af den amerikanske præsident Donald Trump stormede Kongressen i Washington, USA, den 6. januar 2021. Det voldelige angreb blev indledt i et forsøg på at forhindre Joe Biden i at blive natoinens 46. præsident.