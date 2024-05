Dreng i 9. klasse finder kvælerslange i sit frikvarter

Frikvarteret på Tirsdalens Skole i Randers tog en usædvanlig drejning onsdag, da en dreng i 9. klasse fandt en nedkølet kvælerslange i en plastikkasse i et skovområde tæt på skolen.

Det skriver TV2 Østjylland.

Sammen med en kammerat ringede drengen til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, som ankom til stedet kort tid efter.

- Dens krop var næsten lukket helt ned på grund af kulden. Hvis ikke der var nogen, der var gået forbi, så var den nok død, siger dyrepasser ved Dyrenes Beskyttelses internat i Tranbjerg Mikkel Søndergaard til TV2 Østjylland.

Han tilføjer, at der er tale om et såkaldt dumping-sag. Det vil sige, at kvælerslangen er blevet efterladt af sin ejer.

Ifølge TV2 Østjylland kræver det en særlig godkendelse at eje en kvælerslange. Det skyldes, at arten er mere aggressiv end andre.

Det viste sig efterfølgende, at der var tale om en gul anaconda. Den kan blive fra 2 til 3,5 meter lang.

/ritzau/