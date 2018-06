Drenge praler om deres sexliv - pigerne tier

Trods den seksuelle frigørelse bliver piger oftere mødt af fordømmelse end drenge.

I skolegården kan drengene stå i rundkreds og prale med weekendens erobring.

Imens må pigerne hviske om deres scoringer for ikke at blive mødt af fordømmelse.

Det fortæller flere unge i en ny undersøgelse af 16 til 20-åriges opfattelser af køn, krop og seksualitet foretaget af forskningscentret Vive.

Undersøgelsen bygger på interview med 67 unge kombineret med resultaterne af tre tidligere kvantitative undersøgelser, hvor i alt godt 23.000 unge medvirker.

På den baggrund konkluderer forskerne, at der på trods af årtiers kønsrolledebat fortsat er vidt forskellige seksuelle normer for piger og drenge.

- Det interessante er i virkeligheden, at der er ikke sket nogen udvikling på det her område, siger analytiker og familiesociolog hos Vive Karen Margrethe Dahl.

- Historien er fortsat, at drengen bliver set som den aktive, mens pigen skal erobres. Han opnår noget, mens hun mister noget.

Fælles for piger og drenge er, at de har stort set lige mange seksuelle erfaringer, når de fylder 18 år. Typisk har de haft sex med en-to partnere.

Hos Sex Samfund siger daglig leder af Sexlinien for Unge Jeppe Hald, at udskamningen af piger forstærkes på de sociale medier:

- Spredningen sker hurtigere og til flere, og det kan ske døgnet rundt. Derfor kan pigerne føle sig mere udsatte, end de gjorde tidligere, siger han.

Fra samtaler med piger har rådgiverne erfaret, at fordømmelsen ikke alene kommer fra drenge, men i høj grad også fra andre piger.

- Pigernes største bekymring er ofte, hvad de andre i pigegruppen tænker om dem, siger Jeppe Hald.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) siger, at hun er overrasket over den store forskel i opfattelsen af unge mænd og kvinders seksualitet:

- 50 år efter kvindeoprøret er vi tilbage i, at kvinderne bliver fordømt for at være seksuelt aktive. Jeg er overrasket over, at vi ikke er kommet længere i accepten af hinanden.

På baggrund af undersøgelsen vil hun mødes med fagfolk og unge for at få deres bud på, hvad der skal til at for at rykke ved den stereotype opfattelse.

- Jeg er søgende efter at få nogle svar på, hvilke initiativer vi kan tage. Men det er også vigtigt at få nogle bud på, hvorfor vi er havnet her, siger ministeren.

/ritzau/