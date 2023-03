Drikkevandet skal tjekkes for flere skadelige PFAS-stoffer

Vandværker landet over skal fremover teste for flere af de uønskede PFAS-stoffer.

Som det er nu, tjekkes vandet for 12 af de skadelige stoffer under PFAS-gruppen.

Men det udvides med en ny drikkevandsbekendtgørelse til 22 stoffer, oplyser miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Vi tager PFAS meget alvorligt og kigger på alle muligheder for at sætte ind og samtidig sikre, at PFAS ikke ender i vores produkter, fødevarer eller drikkevand.

- Der er allerede gjort et stort arbejde, og på baggrund af det skærper vi nu kravene til vores drikkevand, så der ikke ender PFAS ude i vandhanerne, siger Magnus Heunicke.

Det udvidede tjek af drikkevandet står til at blive et EU-krav i 2026, men indføres altså tidligere i Danmark.

Der er allerede flere steder i landet fundet PFAS i forhøjede koncentrationer i drikkevandsboringer.

Vandet må dog ikke ledes ud til forbrugerne, når grænseværdien er overskredet.

Derfor skal det enten fortyndes eller renses.

Det kan dog ende med at blive dyrt for forbrugerne, lød det i december fra direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

- Det er jo ikke bare lige at lave en ny boring, hvis det er der, man havner.

- Det er heller ikke bare lige at begynde at rense, fordi det koster penge, det tager tid og i sidste ende er det forbrugerne, der kommer til at betale den ekstra omkostning, sagde hun dengang til tv2.dk.

Danmark og flere andre lande arbejder på et samlet PFAS-forbud i EU.

Der arbejdes også på en national handlingsplan i Danmark i indsatsen for at bremse stoffernes udbredelse.

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

Desuden regnes stofferne for hormonforstyrrende, ligesom de i høje koncentrationer kan medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har blandt andet været anvendt i for eksempel brandslukningsskum, til overfladebehandling af tæpper og møbler og i fødevareemballage.

