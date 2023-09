Drivvåd juli gav flere drukneulykker end solrig juni

Drukneulykker forekommer særligt i sommermånederne, hvor det er mere naturligt at bevæge sig ned på stranden, når solen bager.

Men i år har der indtil videre ikke været nogen drukneulykker i juni, hvor solen har stået højest. Derimod har den blæsefulde og drivvåde juli trukket antallet op, hvor ni drukneulykker er registret.

Det viser en foreløbig prognose fra TrygFonden.

- Det er lidt af et paradoks, kan man sige. Det hænger sammen med, at der var rigtig meget blæst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger René Høyer, der er programchef i TrygFonden. Han uddyber, at fralandsvind kan drive en et godt stykke ud fra kysten, hvor pålandsvind omvendt aktiverer revlehuller, hvor man kan blive fanget i den udadgående strøm.

- Det gør, at risikoen for, at der sker noget, er væsentligt større, hvis man ikke ved, hvordan man skal agere.

Samlet for de første otte måneder af i år har der været 29 drukneulykker. Det er markant lavere end sidste år, hvor tallet næsten var dobbelt så højt.

- Det tyder på, at det samlede antal af ulykker i 2023 kommer til at ligge i den lavere ende, og det er selvfølgelig rigtig dejligt.

Det samlede antal af drukneulykker er faldet markant de seneste 20 opgjorte år. I 2021 mistede 50 personer livet i en drukneulykke, hvor tallet lå på 76 i 2001.

Det viser den årlige nationale druknestatistik.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er selvfølgelig 50 ulykker for meget. Men der er gudskelov en tendens til, at det har været faldende gennem perioden, siger René Høyer.

Tallene kommer med et par års forsinkelse, fordi TrygFonden ikke tæller andre ulykker til havs med - såsom et hjertestop eller ildebefindende - men udelukkende kigger på ulykker, hvor personer drukner.

Derfor må TrygFonden vente på, at myndighedernes opgørelse bliver kendt gennem Dødsårsagsregistret.

- Det er svært at sige, hvad den eksakte årsag er til, at drukneulykkerne er faldet, siger René Høyer.

Dog fremhæver han, at blandt andet TrygFonden har gjort et stort stykke arbejde med forebyggelse i mange år.

/ritzau/