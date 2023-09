Droner skal holde større afstand til parker og militærområder

Trafikstyrelsen vil tilpasse reglerne for, hvor tæt man må flyve med en drone over parker, slotte, natur og militærområder.

Det skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse.

Omfanget af både private og professionelle droneflyvninger er steget markant, siden den eksisterende dronebekendtgørelse, der fastsætter regler og procedurer for at flyve med droner i Danmark, trådte i kraft 1. januar 2021.

Samtidig er myndighederne blevet klogere på, hvor der potentielt kan være sikkerhedsmæssige udfordringer.

Derfor ønsker Trafikstyrelsen ifølge kontorchef Lars Korsholm at opdatere bekendtgørelsen, så reglerne bliver tilpasset udviklingen inden for droneflyvning:

- Derfor lægger vi i høringsforslaget op til en revision af nogle af de gældende afstandskrav og vilkår for at få flyvetilladelse. Men vi åbner også op for nye muligheder for at flyve med droner i områder, hvor det i dag ikke er tilladt, siger han i pressemeddelelsen.

Høringsforslaget lægger blandt andet op til, at der skal være ”yderst begrænset” adgang til offentligt godkendte flyvepladser, militære flyvestationer og sikringskritiske områder. Herudover skal reglerne for at flyve over støjfølsomme områder ændres.

Transportministeriet arbejder på en national dronestrategi, der ventes at komme til at omfatte en række overordnede temaer og udfordringer på droneområdet.

Trafikstyrelsen vil tilpasse dronebekendtgørelsen, så de nye regler gælder fra 1. januar 2024. Udkastet til ændringerne i dronebekendtgørelsen er sendt i høring med frist 6. oktober 2023.

/ritzau/