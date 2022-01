Dronning i 50 år: Kransenedlæggelse fik festlige stænk af saltvand og fællessang

Lidt før klokken 12 kunne man ved Roskilde Domkirke høre sang og hornmusik. Oppe ved kirkens røde mure forsøgte biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, menighedsrådsformand Anne Rosendal og kongelig konfessionarius Henrik Wigh-Poulsen at finde lidt læ for vinden, alt mens de sang sig til varmen sammen med medlemmerne af Søværnets Tampourkorps, som havde taget opstilling ved kirken. ”Oh den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i leg”, lød det som en protest mod den kolde vind, mens man ventede på, at den kongelige familie skulle ankomme til Roskilde Domkirke.

Denne artikel er en del af en serie: Dronning i 50 år Gå til seriesiden

I dag fejrer Dronningen sit 50-års regeringsjubilæum, og det kulminerede med kransenedlæggelse og mindehøjtidelighed på den kongelige begravelsesplads, hvor kong Frederik IX og dronning Ingrid er begravet. Med den svingende ”Mandalay”, hvor teksten oprindelig er et digt skrevet af selveste Rudyard Kipling, fik markeringen af 50 året for kong Frederik IX's død stænk af saltvand, der er passende, når man mindes en søofficer, som er gået over i historien som en folkelig sømandskonge. Før jul sidste år meddelte kongehuset, at man havde udsat fejringen af regeringsjubilæet på grund af udviklingen i pandemien, men med fællessangen foran Roskilde Domkirke bød den højtidelige kransenedlæggelse også på en forsmag på festlighederne, som venter.

Også kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim, og prinsesse Marie var med ved kransenedlæggelsen i Roskilde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Biskop Henrik Wigh-Poulsen ledsagede Dronningen ad den røde løber til den kongelige begravelsesplads, hvor kadetter stod klar med kranse. Først blev der nedlagt kranse fra kong Frederik IX og dronning Ingrids tre døtre. Den ene krans var bundet med blomster i blålige toner, mens den anden var holdt i rosa og den tredje i gul. Efterfølgende gik dronning Margrethe og prinsesse Benedikte frem og rettede på kransene. Eksdronning Anne-Marie deltog ikke, idet hendes mand ekskonge Konstantin er smittet med coronavirus, og hun kunne derfor ikke rejse til Danmark. Da de tre blomsterkranse var lagt, nedlagde kadetter en krans fra henholdsvis Kronprinsparret og prins Joachim og prinsesse Marie.

Dronning Margrethe gik fra begravelsespladsen som den første i følget og nejede ved forældrenes gravsted. Ude på pladsen ved Roskilde Domkirke havde flere af de fremmødte travlt med at forevige dagen. Fra begravelsespladsen gik den kongelige familie til Roskilde Domkirke. Dronningen ønskede at de kongelige gæster sammen skulle se det antependium, som Dronningen og dronning Ingrid har broderet til Roskilde Domkirke. Inden dagens jubilar gik ind i Roskilde Domkirke, blev der både vinket og smilet til de fremmødte, mens børn tappert holdt fast i de medbragte papirflag for danskernes dronning i 50 år.

Danskere var mødt frem i stor stil for at hilse på Dronningen og hendes familie i Roskilde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix