Dronning Ingrids hæderslegat uddeles sidste gang i 2022

I 2022 bliver dronning Ingrids Hæderslegat uddelt for tiende og sidste gang.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Legatet, der gives til en danser og en musikant, er blevet uddelt hvert andet år siden 2005.

Med det følger 250.000 kroner til videre studier og dygtiggørelse inden for dans og musik - helt i afdøde dronning Ingrids ånd, skriver kongehuset.

Hæderslegatet er doneret af Oak Foundation. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorfor legatet ikke skal uddeles efter 2022.

Når den sidste overrækkelse skal foregå, vil dronning Margrethe sammen med sine søstre, prinsesse Benedikte og eksdronning af Grækenland Anne-Marie, bruge Amalienborgs fire palæer til en tv-transmitteret festforestilling.

Gallashowet kaldes "Palæernes danser" og bliver vist 27. marts 2022 på TV 2.

Om arrangementet siger prinsesse Benedikte i pressemeddelelsen:

- Da det er sidste gang, at legatet uddeles, har mine søstre og jeg besluttet, at palæerne på Amalienborg skal danne rammen om et unikt festligt arrangement, hvor vi kan hylde legatmodtagere inden for musik og dans.

- Dronning Ingrid havde længe en vision om, at riddersalene skulle benyttes til kulturelle arrangementer, som offentligheden kunne få glæde af, og det glæder os, at vi nu kan realisere vores mors ønske, siger hun.

Dronning Ingrid var gift med kong Frederik IX indtil hans død i 1972. Hun døde i november 2000.

/ritzau/