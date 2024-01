Dronning kører sidste karettur med varm plaid og heste med vintersko

I bidende kulde og med sne i gaderne har dronning Margrethe torsdag kørt sin sidste tur til nytårskur som Danmarks monark i kongehusets fineste karet, guldkareten.

Dronning Margrethe satte kurs mod Christiansborg Slot omkring klokken 09.10 torsdag fra Amalienborg i København.

Turen med alle dens traditioner er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Men næste år er det kong Frederik X, der tager imod de cirka 1000 deltagere, der møder op for at ønske kongehuset godt nytår.

Netop fordi det er dronningens sidste officielle tur i guldkaret som regent, regnede Københavns Politi på forhånd med en øget interesse blandt danskerne.

Billeder og video fra optoget viser da også, at mange mennesker er mødt op i gaderne for at vinke til den afgående dronning.

Som følge af det kolde vintervejr havde dronningen en opvarmet plaid med i kareten, mens hestene bar særlige vintersko.

/ritzau/