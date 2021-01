Dronning Margrethe er blevet vaccineret mod coronavirus

På årets første dag har den danske monark modtaget første dosis af en vaccine mod corona.

Dronning Margrethe er 1. januar blevet vaccineret mod coronavirus. Hun skal have anden dosis om tre uger. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Dronningen holdt torsdag aften sin nytårstale, hvor hun glædede sig over, at vaccinen er kommet til Danmark.

Hun manede dog til forsigtighed de kommende måneder.

- Vi skal stadig passe på, når vi omgås hinanden, sagde hun og bragte en særlig tak til de ansatte i sundhedsvæsnet, der har kæmpet mod pandemien.

- De talte ikke timerne eller dagene. De lindrede. De forskede af al magt for at forstå sygdommen, lød det. Hun rettede også en tak til de ansatte og beboere på plejecentre landet over.

