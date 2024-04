Dronning Margrethe fejrer fødselsdag bag lukkede døre

Dronning Margrethe fylder 84 år tirsdag. Men denne gang ser fejringen anderledes ud end de forgange år.

Den 14. januar i år trådte dronning Margrethe officielt et skridt tilbage og lod hendes søn overtage tronen og blive konge.

Hendes fødselsdag tirsdag bærer præg af den beslutning.

Sidste år trådte dronning Margrethe traditionen tro ud på balkonen på Amalienborg Slot til sin 83-års fødselsdag for at blive fejret med flag og vink af de fremmødte.

I år bliver det uden balkonbesøg.

Dronning Margrethe fejrer tirsdag sin 84-års fødselsdag privat på Fredensborg Slot. Men trods den private fejring, vil det dog være nemt at bemærke, at hun har fødselsdag.

Dronning Margrethes fødselsdag er en officiel flagdag, hvorfor der vil blive flaget for hende rundt i landet.

Desuden vil man kunne opleve en mindre koncert fremført af Den Kongelige Livgardes Musikkorps i forbindelse med vagtskiftet klokken 12 på Fredensborg Slot.

Københavnske plejehjem får også glæde af dronningens fødselsdag, der markeres med gratis kage til en række plejehjem.

Det er Københavns Bagerlaug, der siden 2020 har fejret fødselsdagen med søde sager.

Initiativet opstod, fordi dronningen under coronapandemien bad om, at blomster i forbindelse med hendes fødselsdag i stedet blev sendt til borgere, der havde det svært.

I stedet for blomster sendte københavnske bagere medaljer - en klassisk flødeskumskage - til plejehjemmene. Det gør de nu igen for femte gang.

Godt nok bliver der ikke for den almene befolkning mulighed for at fejre dronning Margrethe på balkonen tirsdag.

Men balkonen vil blive besat, når kong Frederik på sin 56 års fødselsdag 26. maj træder ud på balkonen, hans mor har stået på år efter år på sin fødselsdag, for første gang som fødselar og konge.

Dronning Margrethe sagde i januar farvel til 52 år som regent. Men selv om hun har overladt tronen til sin søn, har hun stadig titel af dronning.

Økonomisk har dronningens tilbagetræden heller ikke haft den store indvirkning.

Regeringen lagde for nylig op til, at kongehuset skal have tilført flere penge i et nyt udspil.

Af udspillet fremgår det, at der skal afsættes 12 millioner kroner til dronning Margrethe.

/ritzau/