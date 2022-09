Dronning Margrethe har fået corona for anden gang

Dronning Margrethe blev tirsdag aften testet positiv for covid-19 for anden gang.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside onsdag.

Dronning Margrethe opholder sig på Fredensborg Slot.

Det fremgår ikke af den korte meddelelse på hjemmesiden, om dronningen har nogle symptomer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dronningen deltager ikke i nogle aktiviteter i denne uge, oplyser kongehuset.

Fredag skulle dronningen have været vært for et aftenselskab på Christiansborg for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer.

Selskabet finder sted, men kronprinsparret bliver værter i stedet.

Dronning Margrethe begyndte ugen med at deltage ved den britiske dronning Elizabeths begravelse i London.

Her deltog hun sammen med kronprins Frederik og en lang række andre kongelige gæster i den storstilede statsbegravelse.

I alt var der omkring 2000 gæster ved ceremonien, som blev holdt i Westminster Abbey, som ligger i London.

Dronning Margrethe blev første gang testet positiv for covid-19 i starten af februar i år.

Dengang blev det oplyst, at hun havde fået tre stik med en coronavaccine, og at hun kun havde milde symptomer.

Flere andre danske kongelige har også været smittede med covid-19. Det gælder både prins Christian, som blev smittet i 2020, og kronprinsessen Mary, som fik sygdommen i slutningen af 2021.

Prinsesse Benedikte blev også smittet i slutningen af februar i år.

Kongehuset har også delt et billede af pressemeddelelsen fra hjemmesiden på sine sociale medier.

/ritzau/