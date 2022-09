Dronning Margrethe og kronprins Frederik besøgte Elizabeths kiste

Dronning Margrethe og kronprins Frederik var blandt de mange kongelige og stats- og regeringschefer, der søndag besøgte Westminster Hall i London, hvor kisten med dronning Elizabeth II står.

Det viser billeder fra det franske nyhedsbureau AFP og det britiske nyhedsbureau Reuters.

Billederne viser dronning Margrethe og kronprins Frederik i Westminster Hall vise deres respekt for den afdøde dronning. Begge er klædt i sort.

Også mange andre prominente gæster aflagde søndag Westminster Hall et besøg. Blandt andre kong Harald og dronning Sonja fra Norge og kong Gustav og dronning Silvia fra Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge tabloidavisen Daily Mail var den spanske kong Felipe og dronning Letizia samt det svenske kongepar blandt de første kongelige, der aflagde dronningens båre et besøg.

Hundredvis af konger, dronninger, præsidenter, premierministre og andre statschefer er i weekenden ankommet til London forud for dronningens statsbegravelse i Westminster Abbey mandag.

Mange hundrede gæster fra cirka 200 lande og områder vil efter planen deltage i statsbegravelsen mandag.

Blandt dem er cirka 100 præsidenter og regeringschefer og over 20 kongelige.

Foruden gæster fra Europas kongelige familier kommer Japans kejser og kejserinde, ligesom USA's præsident, Joe Biden, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, deltager.

Ligesom dronning Margrethe og kronprins Frederik besøgte Joe Biden og hans hustru, Jill Biden, søndag kisten i Westminster Hall.

Joe Biden slog korsets tegn og lagde hånden på hjertet, da han stod og så på kisten.

Ved en fejl blev kronprinsesse Mary i første omgang inviteret med til dronning Elizabeths begravelse, men det er altså kun dronning Margrethe og kronprins Frederik, der deltager.

På dagen for dronning Elizabeths død, den 8. september, skrev dronning Margrethe i et brev stilet til kong Charles, at hun kommer til at savne den afdøde dronning forfærdeligt.

- Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op over de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle, skrev dronning Margrethe.

/ritzau/