Se brevet: Dronning Margrethe takker for danskernes medfølelse

Dronningen takker for danskernes varme efter prinsens død. Fredag vender hun tilbage til arbejdet som regent

Dronningen takker på kongefamiliens og egne vegne den danske befolkning for varme og sympati i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse.

Det fremgår af en meddelelse fra Kongehuset.

Dronning Margrethe takker den danske befolkning for smukke blomster, for at have trodset kulden for at vise prinsen den sidste ære i slotskirken og for utallige skriftlige sympatitilkendegivelser.

- For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse, skriver dronningen blandt andet.

Fredag vender dronning Margrethe tilbage til arbejdet som regent. Hun modtager ambassadører fra fem lande til audiens.

/ritzau/