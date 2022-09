Dronning Margrethe tilpasser fejring efter britisk dronnings død

Dronning Margrethe ønsker program for sit jubilæum i weekenden justeret, efter at dronning Elizabeth er død.

Den danske dronning Margrethes 50 år på tronen bliver trods den britiske dronning Elizabeths bortgang fortsat markeret i weekenden.

Men det bliver ikke helt som planlagt.

Det oplyser det danske kongehus' kommunikationschef, Lene Balleby.

- Hendes majestæt dronningens regeringsjubilæum vil fortsat blive markeret i weekenden, men ikke som det var planlagt. Det er dronningens ønske, at programmet for de næste dage tilpasses i respekt for dronning Elizabeths bortgang.

- Kongehuset arbejder lige nu med en række justeringer af programmet, og vi melder ud, når det reviderede program er på plads, lyder det.

Samtidig har den danske dronning besluttet, at der fredag flages på halv stang fra Amalienborgs fire palæer.

Det sker for at markere den britiske dronnings bortgang, oplyser kongehuset på det sociale medie Instagram.

Det er egentlig næsten otte måneder siden, at dronning Margrethe havde 50-års jubilæum som regent for Danmark 14. januar i år.

Men på grund af risikoen for smitte med coronavirus på det tidspunkt blev en del af fejringen udskudt til 10. og 11. september.

Derfor har der været planlagt en række begivenheder i den kommende weekend.

Præcis hvilke dele af programmet, som ender med at blive ændret, er endnu uvist.

Indtil videre har det været planen, at befolkningen vil kunne møde dronningen, når hun lørdag først vinker fra balkonen på Christian IX's Palæ på Amalienborg og senere fra balkonen på Københavns Rådhus.

Hun skal efter planen også køre i karet gennem Københavns gader til Københavns Rådhus. Her skal hun deltage i en officiel frokost og træder også ud på rådhusets balkon.

Lørdag aften er der gallaforestilling i Det Kongelige Teater i anledning af jubilæet. Her ankommer dronningen også i karet efter en køretur fra Amalienborg.

Tv-seere har også rig mulighed for at følge med. Både i den folkelige fejring og i de begivenheder, hvor dørene ellers er lukkede for andre end de særligt inviterede.

Søndagen rundes efter planen af med et gallataffel på Christiansborg Slot. Her er der også underholdning med liveoptrædener.

/ritzau/