Dronning Margrethe trækker sig som protektor for prestigefyldt pris

Dronning Margrethe har ikke længere noget at gøre med den prestigefyldte børnebogspris H.C. Andersen-prisen.

Den danske regent har således trukket sig som protektor for prisen.

Det oplyser den danske afdeling i Det Internationale Råd for Bøger for Unge (IBBY), som står bag prisen, til DR.

Det sker, mens der er uro i kulissen i IBBY. På en kongres i september 2022 blev den russiske illustrator og kunstprofessor Anastasia Arkhipova nemlig valgt som formand for den jury, der skal uddele prisen næste gang i 2024.

Det har fået flere medlemslande til at protestere.

- Vi befinder os i en ganske særlig situation. Rusland fører en angrebskrig mod sin nabo, Ukraine, og er blevet stemplet som terroriststat af EU, siger Margaretha Ullström, formand for den svenske IBBY-afdeling, til DR.

- Hun kan ikke være aktiv i Rusland uden regeringens accept. Derfor bliver hun et symbol, uanset hvad hun mener om krigen.

Flere landes afdelinger har forsøgt at få Anastasia Arkhipova til at trække sig. Den danske er dog ikke en af dem, men udnævnelsen af Arkhipova har udløst diskussioner i bestyrelsen, fortæller formand Birgitte Reindel, til DR.

Anastasia Arkhipova sidder ifølge DR i bestyrelsen i en kunstnerforening i Moskva ved navn MOCX, der for tiden er aktive i promoveringen af russernes invasion af Ukraine.

Over for DR siger Arkhipova, at hun føler sig udsat for en hetz. Arkhipova afviser desuden, at hun har nogen forbindelse til MOCX' promovering af krigen.

H.C. Andersen-prisen blev uddelt for første gang i 1956 og er tidligere blevet betegnet som en slags Nobelpris for børnelitteratur.

Astrid Lindgren blev i 1958 den kun anden modtager af prisen. Cecil Bødker er den hidtil eneste danske modtager af forfatterprisen, mens Ib Spang Olsen i 1972 fik prisen, der gives for bedste illustrationer.

/ritzau/