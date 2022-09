Dronning Margrethe sender sine varmeste tanker til den nye britiske konge, Charles.

Det skriver hun i et brev, som det danske kongehus har delt på Instagram.

- Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op over de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle, skriver dronning Margrethe.

Hun tilføjer, at hun kommer til at savne dronning Elizabeth forfærdeligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/