Dronning Margrethe viser sig for første gang efter operation

Denne onsdag aften er helt særlig for borgerne i Fredensborg.

Traditionen tro afholder Fredensborg by nemlig fakkeltog i forbindelse med dronning Margrethes ankomst til Fredensborg Slot.

Det er første gang, regenten viser sig offentligt, siden hun i slutningen af februar gennemgik en operation i ryggen.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede i Fredensborg, kom dronningen langsomt ud fra slottet med en stok.

- Det er dejligt at være herude igen. Hele vinteren har jeg glædet mig til at være tilbage. Tak for velkomsten, siger hun til de fremmødte borgere ifølge Ekstra Bladet.

Fakkeltoget har været en tradition siden 1988.

Fredensborg borgmester, Thomas Lykke Pedersen (S), holdt tale klokken 21.

Når dronning Margrethe søndag kan fejre sin 83-års fødselsdag, genoptager hun sine funktioner som regent efter rygoperationen.

Dermed vil hun og den kongelige familie i forbindelse med fødselsdagen vise sig på balkonerne på Christian IX's Palæ på Amalienborg klokken 12.00.

Det fremgår af kongehusets kalender.

Samme dag som operationen havde fundet sted, oplyste kongehuset, at regentens tilstand efter omstændighederne var god og stabil, og at operationen var forløbet planmæssigt.

Efter operationen påbegyndte dronningen sin genoptræning.

Til juni skulle dronning Margrethe efter planen have lagt vejen forbi Bornholm i forbindelse med sit traditionsrige sommertogt.

Men på grund af operationen er sommertogtet blevet udsat til næste år.

Det oplyste kongehuset i slutningen af marts.

- Af samme årsag udsættes bybesøget i Allerød Kommune, der var planlagt til at finde sted i maj måned, til efteråret 2023.

Kongehuset kunne også fortælle, at dronningens genoptræning efter operationen gik godt. Men der er stadig lang vej, inden hun er helt i mål, lød det videre.

Den seneste rygoperation var dronningens anden. Hun blev opereret for spinalstenose for 20 år siden – dengang var hun 62 år.

