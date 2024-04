Dronning Mary slipper hjorte løs i Dyrehavens nye område

Dronning Mary og miljøminister Magnus Heunicke (S) indvier søndag en ny del af Dyrehaven, som ligger nord for København.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Med udvidelsen får vi et endnu større sammenhængende område med en vildere natur, så Dyrehavens mange arter får endnu mere plads at brede sig på, siger Heunicke i meddelelsen.

- Det kommer til at vrimle med gemmesteder for krybdyr, padder, insekter og fugle.

Dyrehavens område kommer til at vokse med en fjerdedel til i alt 1200 hektar. Det er den sydlige del af Jægersborg Hegn, som bliver integreret.

1200 hektar svarer til knap 1700 fodboldbaner.

Det sker som led i, at den kommercielle skovdrift stopper i store dele af statens skove.

Målet med udvidelsen er at forbedre biodiversiteten. Det betyder, at flere træer får lov til at blive gamle, falde sammen eller rådne i skovbunden.

Det forventes desuden, at den samlede hjortebestand kommer til at vokse fra 2100 til 2400.

Søndag formiddag klokken 11 markeres indvielsen ved, at dronning Mary slipper hjorte ud i den nye del af Dyrehaven. Det sker sammen med miljøministeren.

Hjortene i Dyrehaven er alle efterkommere af hjortene i den oprindelige dyrehave, der blev indhegnet af Frederik 3. i 1669.

Det gjorde han, så han kunne holde jagter.

Senere udvidede Christian 5. området og indrettede det til såkaldt parforcejagt. Det er en jagtform, hvor et byttedyr udmattes, inden det dræbes.

I samme omgang omdøbte han Ibstrup Slot til Jægersborg Slot. Deraf kommer navnet Jægersborg Dyrehave - i daglig tale Dyrehaven.

I 2015 blev området udpeget til Unescos Verdensarv.

/ritzau/