Kongefamilien har besøgt prins Henriks båre

Den kongelige familie besøgte Christiansborg Slotskirke, inden dørene åbnes for offentligheden lørdag.

Dronning Margrethe, kronprinseparret, prins Joachim og prinsesse Marie ankommem til Prins Jørgens Gård, hvorfra de gik ind til Christiansborg Slotskirke for at aflægge prins Henriks båre et privat besøg.

Besøget skete, inden der senere lørdag åbnes op for offentligheden, der får mulighed for at besøge kirken og vise prins Henrik en sidste respekt.

Den kongelige familie havde lørdag ønsket at ankomme af Prins Jørgens Gård for at få en mere privat indgang til kirken.

Prinsen ligger castrum doloris. Det vil sige, at hans båre ligger på en forhøjning i kirken.

Det er blevet oplyst fra kongehuset, at prinsens båre er lagt på en katafalk - en forhøjning - der er overdækket med et klæde af purpur fløjl.

I kirken står officerer fra både hæren, søværnet, flyvevåbnet og Hjemmeværnet æresvagt ved prinsens båre.

Det er en gammel tradition, at officererne står vagt, når en kongelig ligger på castrum doloris.

Vagtholdene består af otte officerer, hvor én vil være chef med rang af oberst eller kommandør, mens den næstkommanderende vil være en oberstløjtnant eller kommandørkaptajn.

Desuden vil der være to majorer eller orlogskaptajner, to kaptajner eller kaptajnløjtnanter og to premierløjtnanter.

Prins Henrik sov tirsdag aften stille ind på Fredensborg Slot, efter at han tidligere på dagen var kommet hjem fra Rigshospitalet. Torsdag blev prinsens båre kørt fra Fredensborg til Amalienborg.

Fredag blev prins Henrik så kørt til Christiansborg Slotskirke. Imens fulgte kongefamilien med i biler, og de var kort inde i kirken til en mindre ceremoni.

Det er muligt for alle at se prinsen i castrum doloris fra lørdag eftermiddag klokken tre til lørdag aften klokken syv, søndag fra middag til syv om aftenen. Mandag er det muligt fra klokken 15 til klokken 19.

Prinsen skal ligge i castrum doloris indtil tirsdag, når han bliver bisat klokken 11 om formiddagen fra slotskirken. Det bliver en privat ceremoni.

Efterfølgende skal prinsen kremeres. Prinsens ønske var, at halvdelen af asken bliver spredt i de danske farvande. Den anden halvdel skal sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave.

Kongehuset gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at fotografere ved castrum doloris i slotskirken.

/ritzau/