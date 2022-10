Dronningen efter titelfratagelse: Joachims reaktion gør indtryk

Dronningen har undervurderet, hvor meget prins Joachim er berørt af beslutningen om at fratage hans børn deres titler.

Det skriver hun i en pressemeddelelse mandag aften.

- Jeg har truffet min beslutning som dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt.

- Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af, lyder det i meddelelsen.

I sidste uge meddelte kongehuset, at prinseparrets børn fra det nye år ikke længere kan kalde sig prinser og prinsesse.

Dronningens beslutning har været undervejs længe, fortæller hun.

- Med mine 50 år på tronen er det naturligt både at se tilbage og at se frem. Det er min pligt og mit ønske som Dronning at sikre, at monarkiet til stadighed former sig i pagt med tiden.

- Det forudsætter indimellem, at der skal træffes svære beslutninger, og det vil altid være vanskeligt at finde det rette tidspunkt.

Prins Joachim reagerede kraftigt på sin mors beslutning i sidste uge. I et interview med B.T. sagde han, at hans børn er blevet gjort fortræd ved at blive frataget titlerne.

Det er da også med de hidtidige reaktioner in mente, at dronning Margrethe nu for første gang reagerer med en officiel udtalelse.

- At bære en kongelig titel indebærer en række forpligtelser og opgaver, som fremover skal påhvile færre medlemmer af den kongelige familie.

- Denne tilpasning, som jeg ser som en nødvendig fremtidssikring af monarkiet, ønsker jeg at foretage i min tid, siger dronningen i meddelelsen.

Dronning Margrethe understreger dog, at ingen skal være i tvivl om, at hendes børn og børnebørn er hendes "store glæde og stolthed".

- Jeg håber nu, vi som familie kan få ro til selv at finde vej igennem denne situation, skriver hun.

Prins Joachims fire børn beholder deres titler som grever og komtesse af Monpezat.

Det gælder for prins Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

Kongehuset har begrundet beslutningen med, at dronningen ønsker, at børnene skal have mulighed for at forme deres egen tilværelse i højere grad.

/ritzau/