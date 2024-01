Dronningen er ankommet til sidste offentlige opgave som overhoved

Inden søndagens tronskifte finder sted har dronning Margrethe sin sidste officielle opgave som den øverste af det danske kongehus.

Mandag formiddag er hun ankommet til sin sidste offentlige audiens på Christiansborg Slot. Billeder fra TV2 viser bilen Store Krone køre ind med dronningen som passager.

Dronningen har i sin tid som Kongehusets overhoved afholdt audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året.

Denne mandag er det den sidste, inden hun træder af og videregiver tronen til sin søn kronprins Frederik søndag den 14. januar.

De omtrent mellem 70 til 100 personer, der deltager i dronningens sidste audiens, får muligheden for at takke dronning Margrethe for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg.

Ifølge den kongelige kalender har dronningen ikke andre opgaver efter den offentlige audiens onsdag før tronskriftet søndag.

De personer, der er i audiens ved dronningen, får en samtale med dronningen i enerum.

Hvor længe sådan en samtale foregår, fremgår ikke af kongehusets hjemmeside.

Det er endnu uvist, præcis hvor mange og hvilke personer, der har søgt om at komme til audiens ved dronningen.

TV2 skriver, at hvide handsker er et krav, inden man tropper op til audiens hos dronningen. Handskerne koster omkring 299 kroner. Hvis de er glemt, kan man låne handsker af kongehuset, inden man træder ind.

/ritzau/