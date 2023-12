Dronningen er kongehusets mest populære blandt danskerne

En ny meningsmåling viser, at dronning Margrethe er det mest populære medlem af kongehuset.

38 procent mener, at dronningen er den bedste repræsentant for det danske kongehus.

Det skriver TV2, som Megafon har lavet undersøgelsen for.

Kronprins Frederik er nummer to med 29 procent af stemmerne. Det er på trods af en nylig sag, hvor et spansk medie offentliggjorde en række billeder af kronprinsen i selskab med den mexicanske kvinde Genoveva Casanova i Madrid.

Ifølge mediet havde kronprinsen overnattet hos hende, men det ville kongehuset hverken be- eller afkræfte. Kronprinsen har siden beskrevet kvinden som en ven.

77 procent svarer, at de mener, at kronprinsen "meget godt" eller "godt" vil være egnet som regent, hvis han skulle overtage tronen i dag.

15 procent mener, at kronprinsesse Mary vil være den bedste repræsentant for kongehuset.

Prins Joachim får 3 procent af stemmerne, mens 11 procent har svaret, at de er imod monarkiet og derfor ikke synes, at nogle af dem vil være gode repræsentanter for kongehuset.

Prins Christian får kun 1 procent af stemmerne i undersøgelsen, hvilket ifølge TV2 kan skyldes, at han ikke har været så meget fremme i pressen i sin barn- og ungdom og derfor ikke er så kendt i befolkningen.

Desuden har TV2 spurgt om, hvorvidt dronningen skal være regent livet ud.

Her svarer 44 procent, at det synes de, mens 32 procent mener, at dronningen bør overlade tronen til kronprins Frederik inden hans 60-års fødselsdag i 2028.

15 procent svarer, at dronningen allerede bør trække sig nu.

Ifølge TV2 mente kun 35 procent af befolkningen i 2015, at dronning Margrethe skulle forblive regent livet ud.

I dag er dronning Margrethe 83 år, og hun har siddet på tronen den 14. januar 1972.

