Dronningen får lov til at beholde prins Henriks apanage

Dronning Margrethe har udsigt til at få nogenlunde uændrede årpenge efter prins Henriks død.

Det kommer ikke til at få økonomiske konsekvenser for dronningen og kongehuset, at prins Henrik døde tidligere i år.

Det fremgår af regeringens finanslovsudspil, der er præsenteret her til formiddag.

Her foreslås det, at dronningen tildeles 84,6 millioner kroner i 2019.

Det er 9,8 millioner kroner mere end i år, men samtidig er der altså også forsvundet en post i regnskabet på 8,5 millioner kroner, svarende til den apanage, som gik til prins Henrik.

Fraregner man den, svarer det til en stigning på 1,3 millioner kroner eller knap to procent.

Kronprinsparret kan også se frem til en lille stigning i årpengene.

Kronprins Frederiks årpenge vokser med 300.000 kroner til 21,2 millioner kroner. Kronprinsesse Mary får fortsat 10 procent af det beløb, svarende til 2,1 millioner kroner.

Derimod er der status quo for prins Joachim og prinsesse Alexandra, der får henholdsvis 3,7 millioner kroner og 2,5 millioner kroner.

Prinsesse Benedikte kan ligeledes se frem til en uændret ydelse på 1,3 millioner kroner, mens grev Ingolf tildeles 1,8 millioner kroner.

Regeringen skal først forhandle sig frem til et flertal, før lovforslaget kan vedtages. Men normalt bliver der ikke ændret på regeringens udspil, når det gælder kongehuset.

Forventningen på Christiansborg er desuden, at finanslovsaftalen skal indgås med Dansk Folkeparti. Partiet er blandt Folketingets mest markante støtter af kongehuset.

Den statslige bevilling til kongehuset kaldes også apanage eller årpenge.

Statens ydelse til regenten og medlemmer af kongehuset er indskrevet i Grundloven.

/ritzau/