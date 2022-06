Dronningen får slotsrenovering i jubilæumsgave

Marselisborg Slot i det sydlige Aarhus står over for en omfattende renovering.

Renoveringen er en gave, som dronning Margrethe har fået i anledning af sit 50 års jubilæum som regent.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Fire aarhusianske gavegivere står bag gaven. Der er tale om Salling Fondene, Holch Povlsen Foundation, Systematic og Lindberg Optik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammen sikrer de en omfattende renovering og fremtidssikring af Marselisborg Slot, der danner ramme om jul og påske for den kongelige familie.

Gaven er blevet overrakt dronningen under en middag i Aarhus i anledning af hendes sommertogt i kommunen.

Ifølge gavegiverne har gaven en værdi af 40 millioner kroner.

- Marselisborg Slot står overfor et større renoveringsprojekt, der etapevis over de kommende cirka ti år skal fremtidssikre slottet og haveområdet som kongelig residens og som offentlig slotshave, når den kongelige familie ikke opholder sig på slottet.

- Byens borgere og andre besøgende har gennem årene haft glæde af både slotshavens mange kunstværker men også de mange rosenbede og træer, og fremtidssikringen sørger for, at Marselisborg Slot og slotshaven også fremover bliver til glæde for offentligheden, skriver Kongehuset i pressemeddelelsen.

Renoveringsprojektet påbegyndes i sensommeren 2023.

Projektet vil blandt andet omfatte en energioptimering af slottet, et nyt kobbertag, nye spir og vinduer samt en restaurering af havetrappen.

Marselisborg Slot blev opført i årene 1899-1902. Det var en folkegave til dronningens bedsteforældre, prins Christian 10. og prinsesse Alexandrine.

Gaven blev givet i anledning af det senere kongepars bryllup i 1898.

/ritzau/